"Зроблено в Україні": підприємці Хмельниччини цього року отримають щонайменше 1,45 млрд гривень

Цього року в межах платформи "Зроблено в Україні" для українських підприємців Хмельниччини передбачили щонайменше 1,45 млрд грн. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона разом із Президентом Володимиром Зеленським у Хмельницькому представила економічну платформу "Зроблено в Україні". Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП.

Для мене є дуже важливим створення нашої платформи Made in Ukraine для того, щоб знати в обличчя вітчизняних виробників. Особливо тих, хто працює з початку війни, хто повернувся додому, дає робочі місця та силу нашому бюджету, який потім повністю йде на наших воїнів. Без пафосу, так воно і є: ви та ваш регіон максимально допомагаєте

Зеленський також наголосив на важливості забезпечення стабільної роботи енергосистеми області та захисту населення від атак рф.

"Для нас важливо, щоб люди жили, мали роботу, школи працювали, щоби були бомбосховища, щоби збивалися ракети і дрони", – наголосив він.

Свириденко зазначила, що регулярні зустрічі в регіонах із бізнесом є важливою складовою політики "Зроблено в Україні". Завдяки їм вдається долати як точкові проблеми бізнесу, так і виклики для цілих галузей.

Візьмімо за приклад Харківщину: область потерпає від російських обстрілів. Щоби підтримати її, майже одразу після спільної з урядовцями наради місцевій владі дозволили звільнити бізнес від регіональних податків, а ми ці кошти компенсуємо. Згодом зробили знижку в 30% на залізничні перевезення для аграріїв регіону, удвічі розширили мікрогранти. І такі приклади маємо в різних областях