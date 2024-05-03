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"Зроблено в Україні": підприємці Хмельниччини цього року отримають щонайменше 1,45 млрд гривень

"Зроблено в Україні": підприємці Хмельниччини цього року отримають щонайменше 1,45 млрд гривень

Київ • УНН

 • 29654 перегляди

Цього року в рамках економічної платформи "Зроблено в Україні" для українських підприємців Хмельницької області виділено щонайменше 1,45 мільярда гривень для підтримки вітчизняних виробників та бізнесу в умовах війни.

Цього року в межах платформи "Зроблено в Україні" для українських підприємців Хмельниччини передбачили щонайменше 1,45 млрд грн. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона разом із Президентом Володимиром Зеленським у Хмельницькому представила економічну платформу "Зроблено в Україні". Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП. 

Для мене є дуже важливим створення нашої платформи Made in Ukraine для того, щоб знати в обличчя вітчизняних виробників. Особливо тих, хто працює з початку війни, хто повернувся додому, дає робочі місця та силу нашому бюджету, який потім повністю йде на наших воїнів. Без пафосу, так воно і є: ви та ваш регіон максимально допомагаєте

– сказав Зеленський. 

Зеленський також наголосив на важливості забезпечення стабільної роботи енергосистеми області та захисту населення від атак рф.

"Для нас важливо, щоб люди жили, мали роботу, школи працювали, щоби були бомбосховища, щоби збивалися ракети і дрони", – наголосив він.

Свириденко зазначила, що регулярні зустрічі в регіонах із бізнесом є важливою складовою політики "Зроблено в Україні". Завдяки їм вдається долати як точкові проблеми бізнесу, так і виклики для цілих галузей.

Візьмімо за приклад Харківщину: область потерпає від російських обстрілів. Щоби підтримати її, майже одразу після спільної з урядовцями наради місцевій владі дозволили звільнити бізнес від регіональних податків, а ми ці кошти компенсуємо. Згодом зробили знижку в 30% на залізничні перевезення для аграріїв регіону, удвічі розширили мікрогранти. І такі приклади маємо в різних областях

– додала Свириденко.

Вона також зазначила, що цього року в межах платформи "Зроблено в Україні" для Хмельниччини передбачили щонайменше 1,45 млрд грн. Утім, ця сума не остаточна: що активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми допомоги, то більше коштів зможуть отримати.

Нагадаємо 

26 лютого в Україні стартувала платформа "Зроблено в Україні", яка має стати майданчиком для діалогу між держави та українськими підприємцями.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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