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"Сделано в Украине": правительство выделило 5,1 млрд грн на ряд программ, куда пойдут средства

"Сделано в Украине": правительство выделило 5,1 млрд грн на ряд программ, куда пойдут средства

Киев  •  УНН

 • 5521 просмотра

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Кабмин направил 5,1 млрд грн на поддержку отечественного производства и разминирования. Больше всего средств - 2 млрд грн - выделено на разминирование сельхозземель с полной компенсацией аграриям.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении 5,1 млрд гривен на поддержку программ, которые являются частью политики "Сделано в Украине". Об этом он сказал во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня выделяем 5,1 млрд гривен на программы, которые являются частью политики "Сделано в Украине"

- сказал Шмыгаль. 

В частности, по его словам, речь идет о таких программах:

  • 2 млрд грн на гуманитарное разминирование сельхозземель. Украинские аграрии могут получить компенсацию в размере 100% за разминирование своих угодий и как можно скорее возобновить работу. 
    • 1,6 млрд грн на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги. Сюда входит программа «Национальный кэшбек» и компенсация на продукцию украинской промышленности, в частности за покупку оборудования и техники.
      • 500 млн грн направляем на компенсацию за покупку сельхозтехники, произведенной в Украине. Ожидаем, что производство соответствующей техники и оборудования в этом году вырастет на 10-15%.
        • 500 млн грн выделяем на создание качественной инфраструктуры индустриальных парков. Средства пойдут на обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры и подключение к сетям в семи индустриальных парках.  

          Ожидаем, что благодаря программе, производство украинской сельхозтехники вырастет на 10-15% 

          - добавил он.

          Напомним 

          Украина теряет значительное количество саперов из-за приостановления финансирования гуманитарного разминирования Госдепартаментом США. Это финансирование обеспечивало почти 50% бюджета всех программ по гуманитарному разминированию в стране. 

          Ирина Колесник

          Ирина Колесник

          Экономикаполитика
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          ukrainaУкраина
          denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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