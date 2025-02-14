"Сделано в Украине": правительство выделило 5,1 млрд грн на ряд программ, куда пойдут средства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении 5,1 млрд гривен на поддержку программ, которые являются частью политики "Сделано в Украине". Об этом он сказал во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня выделяем 5,1 млрд гривен на программы, которые являются частью политики "Сделано в Украине" - сказал Шмыгаль.

В частности, по его словам, речь идет о таких программах:

2 млрд грн на гуманитарное разминирование сельхозземель. Украинские аграрии могут получить компенсацию в размере 100% за разминирование своих угодий и как можно скорее возобновить работу.

1,6 млрд грн на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги. Сюда входит программа «Национальный кэшбек» и компенсация на продукцию украинской промышленности, в частности за покупку оборудования и техники.

500 млн грн направляем на компенсацию за покупку сельхозтехники, произведенной в Украине. Ожидаем, что производство соответствующей техники и оборудования в этом году вырастет на 10-15%.

500 млн грн выделяем на создание качественной инфраструктуры индустриальных парков. Средства пойдут на обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры и подключение к сетям в семи индустриальных парках.

Ожидаем, что благодаря программе, производство украинской сельхозтехники вырастет на 10-15% - добавил он.

Напомним

Украина теряет значительное количество саперов из-за приостановления финансирования гуманитарного разминирования Госдепартаментом США. Это финансирование обеспечивало почти 50% бюджета всех программ по гуманитарному разминированию в стране.