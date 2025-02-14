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"Зроблено в Україні": уряд виділив 5,1 млрд грн на низку програм, куди підуть кошти

"Зроблено в Україні": уряд виділив 5,1 млрд грн на низку програм, куди підуть кошти

Київ • УНН

 • 22604 перегляди

Кабмін спрямував 5,1 млрд грн на підтримку вітчизняного виробництва та розмінування. Найбільше коштів - 2 млрд грн - виділено на розмінування сільгоспземель з повною компенсацією аграріям.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про виділення 5,1 млрд гривень на підтримку програм, які є частиною політики "Зроблено в Україні". Про це він сказав під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні виділяємо 5,1 млрд гривень на програми, які є частиною політики "Зроблено в Україні 

- сказав Шмигаль. 

Зокрема, за його словами, йдеться про такі програми:

  • 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Українські аграрії можуть отримати компенсацію в розмірі 100% за розмінування своїх угідь і якомога швидше відновити роботу. 
    • 1,6 млрд грн на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Сюди входить програма «Національний кешбек» та компенсація на продукцію української промисловості, зокрема за купівлю обладнання та техніки.
      • 500 млн грн спрямовуємо на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні. Очікуємо, що виробництво відповідної техніки та обладнання цьогоріч зросте на 10-15%.
        • 500 млн грн виділяємо на створення якісної інфраструктури індустріальних парків. Кошти підуть на облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та підключення до мереж в семи індустріальних парках.  

          Очікуємо, що завдяки програмі, виробництво української сільгосптехніки зросте на 10-15% 

          - додав він.

          Нагадаємо 

          Україна втрачає значну кількість саперів через призупинення фінансування гуманітарного розмінування Держдепартаментом США. Це фінансування забезпечувало майже 50% бюджету всіх програм з гуманітарного розмінування в країні. 

          Ірина Колеснік

          Ірина Колеснік

          ЕкономікаПолітика
          derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
          ukrainaУкраїна
          denys-shmyhalДенис Шмигаль

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