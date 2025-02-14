"Зроблено в Україні": уряд виділив 5,1 млрд грн на низку програм, куди підуть кошти

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про виділення 5,1 млрд гривень на підтримку програм, які є частиною політики "Зроблено в Україні". Про це він сказав під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні виділяємо 5,1 млрд гривень на програми, які є частиною політики "Зроблено в Україні - сказав Шмигаль.

Зокрема, за його словами, йдеться про такі програми:

2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Українські аграрії можуть отримати компенсацію в розмірі 100% за розмінування своїх угідь і якомога швидше відновити роботу.

1,6 млрд грн на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Сюди входить програма «Національний кешбек» та компенсація на продукцію української промисловості, зокрема за купівлю обладнання та техніки.

500 млн грн спрямовуємо на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні. Очікуємо, що виробництво відповідної техніки та обладнання цьогоріч зросте на 10-15%.

500 млн грн виділяємо на створення якісної інфраструктури індустріальних парків. Кошти підуть на облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та підключення до мереж в семи індустріальних парках.

Очікуємо, що завдяки програмі, виробництво української сільгосптехніки зросте на 10-15% - додав він.

Нагадаємо

Україна втрачає значну кількість саперів через призупинення фінансування гуманітарного розмінування Держдепартаментом США. Це фінансування забезпечувало майже 50% бюджету всіх програм з гуманітарного розмінування в країні.