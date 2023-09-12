Еще плюс 550: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 269 760 человек, 4568 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 269 760 (+550) человек,
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- танков - 4568 (+8) ед,
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- боевых бронированных машин - 8778 (+11) ед,
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- артиллерийских систем – 5872 (+33) ед,
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- РСЗО – 764 (+4) ед,
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- средства ПВО - 515 (+3) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4645 (+17),
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- крылатые ракеты - 1455 (+0),
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- корабли /катера - 19 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8413 (+43) ед,
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- специальная техника - 881 (+4).
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Добавим
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
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