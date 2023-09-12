Сили оборони закріплюються на рубежах південніше Роботиного – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України ведуть наступальну операцію. Українські воїни відбили понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки на Запоріжжі. Українська армія мала успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного та закріплюється на досягнутих рубежах. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Протягом минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ і по цивільних об’єктах нашої держави. Від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Здійснив понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прифронтових областей.
У районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки Харківської області, Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки Луганської області. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.
В районі відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області.
На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.
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В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 прифронтових населених пунктів. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити ураження противнику в його тилу.