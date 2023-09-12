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Актуальное
Силы обороны закрепляются на рубежах южнее Роботино - Генштаб

Силы обороны закрепляются на рубежах южнее Роботино - Генштаб

Киев • УНН

 • 1578219 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины ведут наступательную операцию. Украинские воины отбили более 10 атак противника в районах Роботино и Новоданиловки на Запорожье. Украинская армия имела успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино и закрепляется на достигнутых рубежах. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск и по гражданским объектам нашего государства. От циничных ракетных ударов пострадали мирные жители Кривого Рога Днепропетровской области.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается достаточно сложной.

В зоне ответственности ОСУВ “Север” на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Осуществил более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей.

В районе ответственности ОСУВ “Хортица” на Куп’янском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки Луганской области. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

В районе ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Мар’инки, Новомихайловки Донецкой области.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Омельника, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

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В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокам’янки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадало более 10 прифронтовых населенных пунктов. Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить поражения противнику в его тылу.

Украинские Национальные Новости

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