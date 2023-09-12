Ще плюс 550: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 269 760 осіб, 4568 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 269 760 (+550) осіб,
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- танків ‒ 4568 (+8) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8778 (+11) од,
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- артилерійських систем – 5872 (+33) од,
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- РСЗВ – 764 (+4) од,
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- засоби ППО ‒ 515 (+3) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4645 (+17),
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- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8413 (+43) од,
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- спеціальна техніка ‒ 881 (+4).
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Додамо
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.
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