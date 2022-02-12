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Еще ряд стран призвали своих граждан уехать из Украины

Еще ряд стран призвали своих граждан уехать из Украины

Киев • УНН

 • 38212 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Бельгия, Канада, Новая Зеландия, Финляндия, Черногория и Северная Македония присоединились к списку стран, которые советуют своим гражданам немедленно покинуть Украину на фоне возможной угрозы вторжения РФ, информирует УНН.

Детали

Глава МИД Канады Мелани Жоли призвала граждан этой страны немедленно покинуть Украину. "На фоне того, как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас", - заявила Жоли.

МИД Бельгии заявило: "Гражданам, которые сейчас находятся в Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну. В случае ухудшения ситуации эвакуацию из Украины нельзя гарантировать. Поэтому рекомендуется покинуть страну, пока это еще возможно".

Посольство Финляндии указало: "Призываем немедленно покинуть Украину в связи с дальнейшей напряженной и непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности с существующим коммерческим сообщением".

МИД Черногории сделало следующее заявление: "В связи с ростом напряженности и непредсказуемой ситуацией с безопасностью Министерство иностранных дел информирует граждан Черногории, проживающих в Украине, о рассмотрении возможности временного выезда с территории этой страны".

МИД Северной Македонии отметило: "Всем гражданам Северной Македонии, которые планируют посетить Украину в ближайший период рекомендуется избегать поездок в страну, а также, если позволяют обстоятельства, всем гражданам Северной Македонии, которые сейчас находятся в Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть страну".

МИД Новой Зеландии дал следующие советы: "Мы советуем новозеландцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Новозеландцы, которые сейчас находятся в Украине, должны немедленно выехать коммерческим путем, если это безопасно".

Посольство Австралии еще в конце января посоветовало своим гражданам не ездить в Украину из-за угрозы вторжения России. Австралийцев, находящихся в Украине, призвали покинуть ее как можно быстрее. Посольство Австралии в Украине еще 8 февраля повторило призыв к австралийцам в Украине выехать коммерческим или другим транспортом.

МИД Кувейта также обнародовало предупреждению, указав, в частности, что "посольство Государства Кувейт в Киеве призвало граждан Кувейта в Украине связаться с посольством по телефонам экстренной помощи".

В то же время ТАСС сообщает со ссылки на посольство России в Киеве, что российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины. Отмечается, что посольство России в Киеве работает "в обычном режиме", при этом добавив, что сейчас оно "оптимизирует штатное расписание".

Ранее

10 февраля президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выехать из страны на фоне российской угрозы. После призывов США к своим гражданам быстрее покинуть Украину - ряд стран ЕС последовали их примеру и выдали аналогичные заявления - из Великобритании, Латвии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов, Дании, Израиля, Японии и Южной Кореи.

Справочно

На территории Украины, по данным МИД, действуют 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

Украинские Национальные Новости

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