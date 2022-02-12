Еще ряд стран призвали своих граждан уехать из Украины

Детали

Глава МИД Канады Мелани Жоли призвала граждан этой страны немедленно покинуть Украину. "На фоне того, как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас", - заявила Жоли.

МИД Бельгии заявило: "Гражданам, которые сейчас находятся в Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну. В случае ухудшения ситуации эвакуацию из Украины нельзя гарантировать. Поэтому рекомендуется покинуть страну, пока это еще возможно".

Посольство Финляндии указало: "Призываем немедленно покинуть Украину в связи с дальнейшей напряженной и непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности с существующим коммерческим сообщением".

МИД Черногории сделало следующее заявление: "В связи с ростом напряженности и непредсказуемой ситуацией с безопасностью Министерство иностранных дел информирует граждан Черногории, проживающих в Украине, о рассмотрении возможности временного выезда с территории этой страны".

МИД Северной Македонии отметило: "Всем гражданам Северной Македонии, которые планируют посетить Украину в ближайший период рекомендуется избегать поездок в страну, а также, если позволяют обстоятельства, всем гражданам Северной Македонии, которые сейчас находятся в Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть страну".

МИД Новой Зеландии дал следующие советы: "Мы советуем новозеландцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Новозеландцы, которые сейчас находятся в Украине, должны немедленно выехать коммерческим путем, если это безопасно".

Посольство Австралии еще в конце января посоветовало своим гражданам не ездить в Украину из-за угрозы вторжения России. Австралийцев, находящихся в Украине, призвали покинуть ее как можно быстрее. Посольство Австралии в Украине еще 8 февраля повторило призыв к австралийцам в Украине выехать коммерческим или другим транспортом.

МИД Кувейта также обнародовало предупреждению, указав, в частности, что "посольство Государства Кувейт в Киеве призвало граждан Кувейта в Украине связаться с посольством по телефонам экстренной помощи".

В то же время ТАСС сообщает со ссылки на посольство России в Киеве, что российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины. Отмечается, что посольство России в Киеве работает "в обычном режиме", при этом добавив, что сейчас оно "оптимизирует штатное расписание".

Ранее

10 февраля президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выехать из страны на фоне российской угрозы. После призывов США к своим гражданам быстрее покинуть Украину - ряд стран ЕС последовали их примеру и выдали аналогичные заявления - из Великобритании, Латвии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов, Дании, Израиля, Японии и Южной Кореи.

Справочно

На территории Украины, по данным МИД, действуют 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.