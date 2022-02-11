Можливе вторгнення РФ: країни одна за одною закликають покинути Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Після закликів США до своїх громадян швидше покинути Україну - низка країн ЄС наслідували їхній приклад і видали аналогічні заяви, передає УНН.
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Як заявили в Білому домі, Байден дзвонив трансатлантичним лідерам, "щоб обговорити наші загальні побоювання щодо нарощування Росією збройних сил навколо України та продовження координації як у галузі дипломатії, так і у сфері стримування".
А Радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати вторгнення в Україну під час проведення Олімпіади у Пекіні – до 20 лютого.
У зв'язку з цим у Європейському Союзі скоригували позицію у сфері безпеки. За кілька хвилин після дзвінка Байдена, Міністерство закордонних справ Великої Британії закликало британських громадян в Україні "поїхати зараз комерційними рейсами, доки вони залишаються доступними".
Пізніше стало відомо, що Латвія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Ізраїль та США закликали своїх громадян покинути Україну.
Крім того, Норвегія закликала громадян, які перебувають в Україні, залишити країни у зв'язку зі ситуацією, що складається навколо неї.
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За інформацією The Guardian, Джо Байден повідомив інших лідерів НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке, згідно з дипломатичними джерелами, може статися протягом найближчих кількох днів.