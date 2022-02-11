Можливе вторгнення РФ: країни одна за одною закликають покинути Україну

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 47881 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 75935 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 87539 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 115642 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 123571 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 110369 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 130427 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166916 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178853 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215430 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 189130 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 256360 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 64208 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 32715 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 57063 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 256330 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 189104 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 295301 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 414633 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 666570 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 10416 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 57063 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 99810 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 137274 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162088 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Можливе вторгнення РФ: країни одна за одною закликають покинути Україну

Можливе вторгнення РФ: країни одна за одною закликають покинути Україну

Київ • УНН

 • 20151 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Після закликів США до своїх громадян швидше покинути Україну - низка країн ЄС наслідували їхній приклад і видали аналогічні заяви, передає УНН.

Деталі

Як заявили в Білому домі, Байден дзвонив трансатлантичним лідерам, "щоб обговорити наші загальні побоювання щодо нарощування Росією збройних сил навколо України та продовження координації як у галузі дипломатії, так і у сфері стримування".

А Радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати вторгнення в Україну під час проведення Олімпіади у Пекіні – до 20 лютого.

У зв'язку з цим у Європейському Союзі скоригували позицію у сфері безпеки. За кілька хвилин після дзвінка Байдена, Міністерство закордонних справ Великої Британії закликало британських громадян в Україні "поїхати зараз комерційними рейсами, доки вони залишаються доступними".

Пізніше стало відомо, що Латвія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Ізраїль та США закликали своїх громадян покинути Україну.

Крім того, Норвегія закликала громадян, які перебувають в Україні, залишити країни у зв'язку зі ситуацією, що складається навколо неї.

Додамо

За інформацією The Guardian, Джо Байден повідомив інших лідерів НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке, згідно з дипломатичними джерелами, може статися протягом найближчих кількох днів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,871.83