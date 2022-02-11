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Россия может вторгнуться в Украину во время Олимпиады - Белый дом

Киев • УНН

 • 27744 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. Как заявил во время брифинга советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, вторжение может произойти до 20 февраля, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Вторжение России может начаться в любой момент, если Путин примет такое решение. Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации… Но я хочу быть ясным, это может начаться во время Олимпиады, несмотря на многие предположения, что это произойдет после нее", - заявил Салливан.

Детали

Представитель Белого Дома подчеркнул, что Белый дом не утверждает, что Россия приняла окончательное решение о вторжении в Украину. Он также добавил, что вторжение в Украину, скорее всего, начнется с воздушной атаки.

"В этом окне, в этот период времени, и это (вторжение - ред.) может произойти до 20 февраля, до завершения Олимпийских игр в Пекине", - добавил Салливан.

Добавим

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила к украинской границе еще больше военных и может начать вторжение в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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