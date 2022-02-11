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Росія може вторгнутися в Україну під час Олімпіади - Білий дім

Росія може вторгнутися в Україну під час Олімпіади - Білий дім

Київ • УНН

 • 27750 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Росія може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпіади в Пекіні. Як заявив під час брифінгу радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван, вторгнення може відбутися до 20 лютого, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Вторгнення Росії може початися в будь-який момент, якщо Путін прийме таке рішення. Я не можу коментувати деталі нашої розвідувальної інформації. Але я хочу бути зрозумілим, це може початися під час Олімпіади, незважаючи на багато припущень, що це відбудеться після неї", - заявив Салліван.

Деталі

Представник Білого дому наголосив, що Білий дім не стверджує, що Росія прийняла остаточне рішення про вторгнення в Україну. Він також додав, що вторгнення в Україну, швидше за все, почнеться з повітряної атаки.

"У цьому вікні, в цей період часу, і це (вторгнення - ред.) може відбутися до 20 лютого, до завершення Олімпійських ігор в Пекіні", - додав Салліван.

Додамо

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія направила до українського кордону ще більше військових і може почати вторгнення в будь-який час, навіть під час Зимових Олімпійських ігор в Пекіні.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії і посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. Військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що Україні не дозволять вступити в НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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