Возможное вторжение РФ: страны одна за другой призывают покинуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. После призывов США к своим гражданам быстрее покинуть Украину - ряд стран ЕС последовали их примеру и издали аналогичные заявления, передает УНН.
Детали
Как заявили в Белом доме, Байден звонил трансатлантическим лидерам, чтобы "обсудить наши общие опасения по поводу наращивания Россией вооруженных сил вокруг Украины и продолжение координации как в области дипломатии, так и в сфере сдерживания".
А Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине - до 20 февраля.
В связи с этим в Европейском Союзе скорректировали позицию в сфере безопасности. Через несколько минут после звонка Байдена, Министерство иностранных дел Великобритании призвало британских граждан в Украине "поехать сейчас коммерческими рейсами, пока они остаются доступными".
Позже стало известно, что Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Израиль и США призвали своих граждан покинуть Украину.
Кроме того, Норвегия призвала граждан, которые находятся в Украине, покинуть страны в связи с ситуацией, складывающейся вокруг нее.
Добавим
По информации The Guardian, Джо Байден сообщил других лидеров НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в течение ближайших нескольких дней.