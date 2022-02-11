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15 марта, 19:03 • 100901 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130355 просмотра

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Возможное вторжение РФ: страны одна за другой призывают покинуть Украину

Возможное вторжение РФ: страны одна за другой призывают покинуть Украину

Киев • УНН

 • 20144 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. После призывов США к своим гражданам быстрее покинуть Украину - ряд стран ЕС последовали их примеру и издали аналогичные заявления, передает УНН.

Детали

Как заявили в Белом доме, Байден звонил трансатлантическим лидерам, чтобы "обсудить наши общие опасения по поводу наращивания Россией вооруженных сил вокруг Украины и продолжение координации как в области дипломатии, так и в сфере сдерживания".

А Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине - до 20 февраля.

В связи с этим в Европейском Союзе скорректировали позицию в сфере безопасности. Через несколько минут после звонка Байдена, Министерство иностранных дел Великобритании призвало британских граждан в Украине "поехать сейчас коммерческими рейсами, пока они остаются доступными".

Позже стало известно, что Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Израиль и США призвали своих граждан покинуть Украину.

Кроме того, Норвегия призвала граждан, которые находятся в Украине, покинуть страны в связи с ситуацией, складывающейся вокруг нее.

Добавим

По информации The Guardian, Джо Байден сообщил других лидеров НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в течение ближайших нескольких дней.

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