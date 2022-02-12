Ще низка країн закликала своїх громадян виїхати з України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Бельгія, Канада, Нова Зеландія, Фінляндія, Чорногорія та Північна Македонія доєдналися до переліку країн, що радять своїм громадянам негайно залишити Україну на фоні можливої загрози вторгнення РФ, інформує УНН.
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Голова МЗС Канади Мелані Жолі закликала громадян цієї країни негайно залишити Україну. "На тлі того, як ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами та стежити за ситуацією, я закликаю всіх канадців в Україні вжити необхідних заходів, щоб покинути країну зараз", - заявила Жолі.
МЗС Бельгії заявило: "Громадянам, які нині перебувають в Україні та чия присутність не є абсолютно необхідною, наполегливо рекомендується залишити країну. У разі погіршення ситуації евакуацію з України не можна гарантувати. Тому рекомендується покинути країну, поки це ще можливо".
Посольство Фінляндії вказало: "Закликаємо негайно покинути Україну у через подальшу напружену та непередбачувану ситуацію у сфері безпеки з існуючими комерційними зв'язками".
МЗС Чорногорії зробило таку заяву: "У зв’язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою Міністерство закордонних справ інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, щодо розгляду можливості тимчасового виїзду з території цієї країни".
МЗС Північної Македонії зазначило: "Усім громадянам Північної Македонії, які планують відвідати Україну в найближчий період, рекомендується уникати поїздок до країни, а також, якщо дозволяють обставини, всім громадянам Північної Македонії, які зараз перебувають в Україні, рекомендується якомога швидше покинути країну".
МЗС Нової Зеландії дало такі поради: "Ми радимо новозеландцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Новозеландці, які зараз перебувають в Україні, повинні негайно виїхати комерційним шляхом, якщо це безпечно"
Посольство Австралії ще в кінці січня порадило своїм громадянам не їздити в Україну через загрозу вторгнення Росії. Австралійців, які перебувають в Україні, закликали покинути її якнайшвидше. Посольство Австралії в Україні ще 8 лютого повторило заклик до австралійців в Україні виїхати комерційним або іншим транспортом.
МЗС Кувейту також оприлюднило попередження, вказавши, зокрема, що "посольство Держави Кувейт у Києві закликало громадян Кувейту в Україні зв'язатися з посольством за телефонами екстреної допомоги".
Водночас ТАСС повідомляє з посилання на посольство Росії у Києві, що російські дипломати продовжують виконувати свої обов’язки на території України. Зазначається, що посольство Росії в Києві працює "у звичайному режимі", при цьому додавши, що зараз воно "оптимізує штатний розклад".
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10 лютого президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїхати з країни на тлі російської загрози. Після закликів США до своїх громадян швидше покинути Україну - низка країн ЄС наслідували їхній приклад і видали аналогічні заяви - з Великої Британії, Латвії, Естонії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Ізраїлю, Японії та Південної Кореї.
Довідково
На території України, за даними МЗС, діють 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.