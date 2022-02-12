Ще низка країн закликала своїх громадян виїхати з України

Деталі

Голова МЗС Канади Мелані Жолі закликала громадян цієї країни негайно залишити Україну. "На тлі того, як ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами та стежити за ситуацією, я закликаю всіх канадців в Україні вжити необхідних заходів, щоб покинути країну зараз", - заявила Жолі.

МЗС Бельгії заявило: "Громадянам, які нині перебувають в Україні та чия присутність не є абсолютно необхідною, наполегливо рекомендується залишити країну. У разі погіршення ситуації евакуацію з України не можна гарантувати. Тому рекомендується покинути країну, поки це ще можливо".

Посольство Фінляндії вказало: "Закликаємо негайно покинути Україну у через подальшу напружену та непередбачувану ситуацію у сфері безпеки з існуючими комерційними зв'язками".

МЗС Чорногорії зробило таку заяву: "У зв’язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою Міністерство закордонних справ інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, щодо розгляду можливості тимчасового виїзду з території цієї країни".

МЗС Північної Македонії зазначило: "Усім громадянам Північної Македонії, які планують відвідати Україну в найближчий період, рекомендується уникати поїздок до країни, а також, якщо дозволяють обставини, всім громадянам Північної Македонії, які зараз перебувають в Україні, рекомендується якомога швидше покинути країну".

МЗС Нової Зеландії дало такі поради: "Ми радимо новозеландцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Новозеландці, які зараз перебувають в Україні, повинні негайно виїхати комерційним шляхом, якщо це безпечно"

Посольство Австралії ще в кінці січня порадило своїм громадянам не їздити в Україну через загрозу вторгнення Росії. Австралійців, які перебувають в Україні, закликали покинути її якнайшвидше. Посольство Австралії в Україні ще 8 лютого повторило заклик до австралійців в Україні виїхати комерційним або іншим транспортом.

МЗС Кувейту також оприлюднило попередження, вказавши, зокрема, що "посольство Держави Кувейт у Києві закликало громадян Кувейту в Україні зв'язатися з посольством за телефонами екстреної допомоги".

Водночас ТАСС повідомляє з посилання на посольство Росії у Києві, що російські дипломати продовжують виконувати свої обов’язки на території України. Зазначається, що посольство Росії в Києві працює "у звичайному режимі", при цьому додавши, що зараз воно "оптимізує штатний розклад".

Раніше

10 лютого президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїхати з країни на тлі російської загрози. Після закликів США до своїх громадян швидше покинути Україну - низка країн ЄС наслідували їхній приклад і видали аналогічні заяви - з Великої Британії, Латвії, Естонії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Ізраїлю, Японії та Південної Кореї.

Довідково

На території України, за даними МЗС, діють 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.