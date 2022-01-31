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Посольство Австралії порадило своїм громадянам покинути Україну

Посольство Австралії порадило своїм громадянам покинути Україну

Київ • УНН

 • 23378 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Посольство Австралії порадило своїм громадянам не їздити в Україну через загрозу вторгнення Росії. Австралійців, які перебувають в Україні, закликали покинути її якнайшвидше. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter посла Австралії в Україні Брюса Едвардса.

Деталі

"Ми рекомендуємо австралійцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Члени сімей співробітників нашого посольства поїхали. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати зараз комерційним або іншим приватним транспортом. Авіаперельоти можуть зупинити найближчим часом", — написав Брюс Едвардс.

На сайті консульської інформації уряду Австралії зазначили, що Міністерство закордонних справ та торгівлі відкрило реєстраційний портал для громадян Австралії в Україні, де вони можуть зареєструвати своє місцеперебування з міркувань безпеки.

У повідомленні наголосили, що умови безпеки незабаром можуть змінитися.

"Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені у зв'язку з обставинами у регіоні", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Посольство США знову закликало своїх громадян покинути Україну.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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