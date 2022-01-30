Посольство США знову закликало своїх громадян покинути Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Ситуація в Україні через агресію з боку РФ непередбачувана і може погіршиться. Як повідомляє УНН, про це йдеться в інформації поширеній посольством США в Україні. У зв'язку з цим американським громадянам рекомендується покинути країну.
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“Ситуація з безпекою на Україні як і раніше залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій з боку Росії і може погіршитися без попередження. Громадянам США в Україні слід розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
Для тих, хто хоче покинути Україну, представляється інформація про те, як це зробити простіше зважаючи на існуючі "ковідні" обмеження в транзитних країнах.
Нагадаємо
24 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві. Україні було присвоєно 4 рівень небезпеки для подорожей.
Тимчасова повірена у справах США в Україні Кристина Квін, заявила, що з України виїхало не багато дипломатів.