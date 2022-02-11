Нідерланди переведуть дипломатичний пост із Києва до Львова - BNR News Radio
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Уряд Нідерландів порадив своїм громадянам якнайшвидше покинути Україну через ситуацію з безпекою, повідомила в п'ятницю голландська радіостанція BNR з посиланням на посла Нідерландів в Україні, передає УНН.
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Нідерланди переведуть свій дипломатичний пост із Києва до Львова на заході України, повідомляє BNR.
Тим часом, згідно з повідомленнями, США також закликали своїх громадян негайно покинути Україну.
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У п'ятницю і Японія послідувала прикладу Байдена, закликавши всіх своїх громадян негайно покинути Україну.
Напруженість у відносинах між Заходом та Росією зростає: за деякими оцінками США, 130 000 російських солдатів знаходяться неподалік кордону з Україною.
Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив у п'ятницю, що Росія може розпочати вторгнення у будь-який час.
Він сказав, що Вашингтон продовжує скорочувати своє посольство в Україні, і повторив заклик Байдена до громадян США покинути Україну.