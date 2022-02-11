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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 50354 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нідерланди переведуть дипломатичний пост із Києва до Львова - BNR News Radio

Нідерланди переведуть дипломатичний пост із Києва до Львова - BNR News Radio

Київ • УНН

 • 17440 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Уряд Нідерландів порадив своїм громадянам якнайшвидше покинути Україну через ситуацію з безпекою, повідомила в п'ятницю голландська радіостанція BNR з посиланням на посла Нідерландів в Україні, передає УНН.

Деталі

Нідерланди переведуть свій дипломатичний пост із Києва до Львова на заході України, повідомляє BNR.

Тим часом, згідно з повідомленнями, США також закликали своїх громадян негайно покинути Україну.

Додамо

У п'ятницю і Японія послідувала прикладу Байдена, закликавши всіх своїх громадян негайно покинути Україну.

Напруженість у відносинах між Заходом та Росією зростає: за деякими оцінками США, 130 000 російських солдатів знаходяться неподалік кордону з Україною.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив у п'ятницю, що Росія може розпочати вторгнення у будь-який час.

Він сказав, що Вашингтон продовжує скорочувати своє посольство в Україні, і повторив заклик Байдена до громадян США покинути Україну.

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