Японія закликає своїх громадян в Україні негайно залишити країну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Японії у п'ятницю порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну, оскільки Росія стягує війська до українського кордону. Про це УНН пише з посиланням на Kyodo News.
Деталі
Міністерство підвищило попередження про поїздки в Україну до найвищого рівня небезпеки, закликаючи всіх громадян Японії евакуюватися з країни та уникати поїздок "незалежно від цілей".
У бюлетені згадується нещодавній початок спільних російсько-білоруських військових навчань у Білорусії, що межує з Україною, а також нова партія російських військових кораблів, помічена у Чорному морі.
"Зростає ймовірність того, що ситуація може швидко погіршитися", - йдеться у заяві міністерства.
За словами представника МЗС, в Україні перебуває близько 150 громадян Японії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України