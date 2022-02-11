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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Японія закликає своїх громадян в Україні негайно залишити країну

Японія закликає своїх громадян в Україні негайно залишити країну

Київ • УНН

 • 16406 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Японії у п'ятницю порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну, оскільки Росія стягує війська до українського кордону. Про це УНН пише з посиланням на Kyodo News.

Деталі

Міністерство підвищило попередження про поїздки в Україну до найвищого рівня небезпеки, закликаючи всіх громадян Японії евакуюватися з країни та уникати поїздок "незалежно від цілей".

У бюлетені згадується нещодавній початок спільних російсько-білоруських військових навчань у Білорусії, що межує з Україною, а також нова партія російських військових кораблів, помічена у Чорному морі.

"Зростає ймовірність того, що ситуація може швидко погіршитися", - йдеться у заяві міністерства.

За словами представника МЗС, в Україні перебуває близько 150 громадян Японії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України

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