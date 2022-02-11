Япония призывает своих граждан в Украине немедленно покинуть страну
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Японии в пятницу посоветовало своим гражданам, которые находятся в Украине, немедленно покинуть страну, поскольку Россия стягивает войска к украинской границе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Kyodo News.
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Министерство повысило предупреждения о поездках в Украину до самого высокого уровня опасности, призывая всех граждан Японии эвакуироваться из страны и избегать поездок "независимо от целей".
В бюллетене упоминается недавнее начало совместных российско-белорусских военных учений в Беларуси,что граничит с Украиной, а также новая партия российских военных кораблей, замеченая в Черном море.
"Растет вероятность того, что ситуация может быстро ухудшиться", - говорится в заявлении министерства.
По словам представителя МИД, в Украине находится около 150 граждан Японии.
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