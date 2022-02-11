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15 марта, 19:03 • 101015 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130629 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116885 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110980 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101169 просмотра

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15 марта, 11:23 • 98239 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85664 просмотра

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Нидерланды переведут дипломатический пост из Киева во Львов - BNR News Radio

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Правительство Нидерландов посоветовало своим гражданам как можно быстрее покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью, сообщила в пятницу голландская радиостанция BNR со ссылкой на посла Нидерландов в Украине, передает УНН.

Детали

Нидерланды переведут свой дипломатический пост из Киева во Львова на западе Украины, сообщает BNR.

Тем временем, согласно сообщениям, США также призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.

Добавим

В пятницу и Япония последовала примеру Байдена, призвав всех своих граждан немедленно покинуть Украину.

Напряженность в отношениях между Западом и Россией растет: по некоторым оценкам США, 130 000 российских солдат находятся недалеко от границы с Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил в пятницу, что Россия может начать вторжение в любое время.

Он сказал, что Вашингтон продолжает сокращать свое посольство в Украине, и повторил призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину.

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