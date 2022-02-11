Нидерланды переведут дипломатический пост из Киева во Львов - BNR News Radio
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Правительство Нидерландов посоветовало своим гражданам как можно быстрее покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью, сообщила в пятницу голландская радиостанция BNR со ссылкой на посла Нидерландов в Украине, передает УНН.
Детали
Нидерланды переведут свой дипломатический пост из Киева во Львова на западе Украины, сообщает BNR.
Тем временем, согласно сообщениям, США также призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.
Добавим
В пятницу и Япония последовала примеру Байдена, призвав всех своих граждан немедленно покинуть Украину.
Напряженность в отношениях между Западом и Россией растет: по некоторым оценкам США, 130 000 российских солдат находятся недалеко от границы с Украиной.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил в пятницу, что Россия может начать вторжение в любое время.
Он сказал, что Вашингтон продолжает сокращать свое посольство в Украине, и повторил призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину.