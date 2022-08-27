Еще минус один: украинские зенитчики "приземлили" рашистский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинские военные уничтожили еще один вражеский вертолет и три беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"За сутки 26 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Детали
Сообщается, что авиация Воздушных Сил бьет по оккупантам на разных направлениях.
"Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов", - указали в ВС ВСУ.
Дополнение
Украинские защитники усилили огневой контроль над Дарьевским мостом в Херсонской области и остановили его эксплуатацию. Поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники, заметили в ОК "Юг".