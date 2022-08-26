"Експлуатація зупинена": українські захисники відпрацювали по Дар'ївському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Українські захисники посилили вогневий контроль над Дар'ївським мостом на Херсонщині та зупинили його експлуатацію. Про це повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.
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"Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, у тому числі по забезпеченню контролю над Дар'ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.
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Окрім того, як повідомляється, парою українських Мі-8 ранком нанесено результативний удар по району зосередження живої сили, озброєння та техніки противника поблизу Високопілля на Херсонщині.
"Підтверджені втрати ворога за ніч складають 27 рашистів та 120-ти мм мобільний міномет. Решта втрат дорозвідується", - додали в ОК "Південь".
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23 липня повідомлялося, що у межах відрізання російських окупантів на Херсонщині від постачання вже цілили у Дар'ївський міст через річку Інгулець.