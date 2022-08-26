"Эксплуатация остановлена": украинские защитники отработали по Дарьевскому мосту

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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Его эксплуатация остановлена", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

Детали

Кроме того, как сообщается, парой украинских Ми-8 утром нанесен результативный удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника вблизи Высокополья Херсонской области.

"Подтвержденные потери врага за ночь составляют 27 рашистов и 120 мм мобильный миномет. Остальные потери доразведываются", - добавили в ОК "Юг".

Дополнение

23 июля сообщалось, что в рамках отрезания российских оккупантов в Херсонской области от поставок уже целили в Дарьевский мост через реку Ингулец.