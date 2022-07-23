Окупантів на Херсонщині відрізають від постачання: поцілили у Дар'ївський міст через Інгулець
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Російських окупантів на Херсонщині відрізають від постачання - після ураження Антонівського мосту тепер поцілили у Дар'ївський міст через річку Інгулець. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає УНН.
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«Сьогодні зранку, як завжди з хірургічною точністю, ЗСУ влучили в Дар‘ївський міст через Інгулець. Це — продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання», - написав Хлань у Facebook.
Деталі
Він зазначив, що кожен міст — це слабке місце в логістиці, і Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему.
«Це ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку», - зазначив Хлань.
Доповнення
19 липня Хлань повідомляв, що завдали удару по базі російських окупантів у районі Антонівського моста у тимчасово захопленому Херсоні.
В.о. начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомляв, що у Херсоні після влучних ударів по Антонівському мосту окупанти розглядають можливість наведення понтонної переправи.
Розвідка Міноборони Великої Британії зазначила, що контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонському регіоні.