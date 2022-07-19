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ЗСУ вдарили по військовій базі рашистів біля Антонівського мосту в Херсоні – Хлань

ЗСУ вдарили по військовій базі рашистів біля Антонівського мосту в Херсоні – Хлань

Київ • УНН

 • 1088356 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Українські військові завдали удару по базі російських окупантів в районі Антонівського мосту в тимчасово захопленому Херсоні. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі українського телемарафону, інформує УНН.

Цитата

"Є влучне потрапляння біля Антонівського мосту, а саме за Антонівським мостом, між мостами через Дніпро та через Конку, в районі кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, військовий підрозділ, який опікується охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - розповів Хлань.

Деталі

За словами радника голови ОВА, біля мосту здіймається чорна хмара диму.

"Це було точкове знищення саме військового розташування орків біля Антонівського мосту", - додав Хлань.

Додамо

Раніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляло про вибух у Херсоні.

"Перед Антонівським мостом в Херсоні у орків запалюють "Селітра і Бавовна". Чути детонацію "гуманітарки". москальня оживилась і носиться туди-сюди, бо немає чого жарити м'ясо біля БК", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У селищі Нова Маячка на Херсонщині ЗСУ знищили штаб і казарми російських окупантів.

Українські Національні Новини

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