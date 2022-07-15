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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 56765 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 101632 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:07 • 116000 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 111209 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 97368 перегляди

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На Херсонщині ЗСУ "накрили" штаб і казарми окупантів – радник голови ОВА

На Херсонщині ЗСУ "накрили" штаб і казарми окупантів – радник голови ОВА

Київ • УНН

 • 277358 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У селищі Нова Маячка на Херсонщині ЗСУ знищили штаб і казарми російських окупантів. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує УНН.

Цитата

"Херсонщина. Вчора близько 22-ї години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян", – написав Хлань.

Нагадаємо

Сергій Хлань повідомив, що російські окупанти покинули будівлю ОДА.

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