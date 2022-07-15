На Херсонщині ЗСУ "накрили" штаб і казарми окупантів – радник голови ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У селищі Нова Маячка на Херсонщині ЗСУ знищили штаб і казарми російських окупантів. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує УНН.
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"Херсонщина. Вчора близько 22-ї години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян", – написав Хлань.
Нагадаємо
Сергій Хлань повідомив, що російські окупанти покинули будівлю ОДА.