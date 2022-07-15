В Херсонской области ВСУ "накрыли" штаб и казармы оккупантов – советник главы ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В поселке Новая Маячка Херсонской области ВСУ уничтожили штаб и казармы российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, информирует УНН.
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"Херсонская область. Вчера около 22 часов ВСУ накрыли орков в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян", – написал Хлань.
Напомним
Сергей Хлань сообщил, что российские оккупанты покинули здание ОГА.