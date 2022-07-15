Російські окупанти втекли з будівлі Херсонської ОДА - депутат облради Хлань
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що російські загарбники покинули будівлю ОДА, передає УНН.
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За словами Хланя, серед окупантів та колаборантів панує паніка.
"Два "уряди" (прим. - колаборантів та окупантів) евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх уже немає, вони десь розташувалися у інших місцях. До речі, є повідомлення, що "уряд фсбшників" взагалі переховується зараз в лікарнях, щоб використовувати, як живий щит, хворих людей", – розповів він.
На його думку, це все означає, що плани окупантів на проведення "референдуму" на Херсонщині провалилися.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.