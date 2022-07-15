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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російські окупанти втекли з будівлі Херсонської ОДА - депутат облради Хлань

Російські окупанти втекли з будівлі Херсонської ОДА - депутат облради Хлань

Київ • УНН

 • 227933 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що російські загарбники покинули будівлю ОДА, передає УНН.

Цитата

За словами Хланя, серед окупантів та колаборантів панує паніка.

"Два "уряди" (прим. - колаборантів та окупантів) евакуювалися з будівлі ОДА, хоча останнім часом вони там розташовувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність. Але останні два дні їх уже немає, вони десь розташувалися у інших місцях. До речі, є повідомлення, що "уряд фсбшників" взагалі переховується зараз в лікарнях, щоб використовувати, як живий щит, хворих людей", – розповів він.

На його думку, це все означає, що плани окупантів на проведення "референдуму" на Херсонщині провалилися.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Українські Національні Новини

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