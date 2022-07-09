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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА: хто виконуватиме обов'язки

Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА: хто виконуватиме обов'язки

Київ • УНН

 • 176202 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації, передає УНН.

Цитата

"Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі №477/2022.

Додамо

Разом з тим, Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов'язки.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Бутрія Дмитра Стефановича", - йдеться в указі №478/2022.

Раніше

Кабінет Міністрів України погодив звільнення Геннадія Лагути з посади керівника Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА).

Українські Національні Новини

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