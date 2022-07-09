Зеленський звільнив Лагуту з посади голови Херсонської ОДА: хто виконуватиме обов'язки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації, передає УНН.
Цитата
"Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі №477/2022.
Додамо
Разом з тим, Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов'язки.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Бутрія Дмитра Стефановича", - йдеться в указі №478/2022.
Раніше
Кабінет Міністрів України погодив звільнення Геннадія Лагути з посади керівника Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА).