Уряд погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Кабінет Міністрів України погодив звільнення Геннадія Лагути з посади керівника Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це інформує представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Цитата
"Погоджено звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На засіданні уряду також погоджено звільнення Дмитра Сеника з посади заступника міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а також призначення Ігоря Дегнери головою Державної служби України з питань праці.
Доповнення
Геннадій Лагута займав посаду голови Херсонської ОДА з жовтня 2021 року.
Зазначимо, що російські окупанти зняли прапор України із будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.