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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Уряд погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА

Уряд погодив звільнення Лагути з посади голови Херсонської ОДА

Київ • УНН

 • 102373 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Кабінет Міністрів України погодив звільнення Геннадія Лагути з посади керівника Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це інформує представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Цитата

"Погоджено звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Деталі

На засіданні уряду також погоджено звільнення Дмитра Сеника з посади заступника міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а також призначення Ігоря Дегнери головою Державної служби України з питань праці.

Доповнення

Геннадій Лагута займав посаду голови Херсонської ОДА з жовтня 2021 року.

Зазначимо, що російські окупанти зняли прапор України із будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.

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