Окупанти зняли український прапор із будівлі Херсонської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти зняли прапор України із будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив перший заступник голови – керівник виконавчого апарату обласної ради у Херсонській обласній раді Юрій Соболевський, передає УНН.
Цитата
“Орки таки зважилися зняти прапор України з будівлі Херсонської ОДА/ХОР. Їм не зрозуміти, що цей прапор у серці кожного херсонця, кожного українця. Все буде Україна!” - написав Соболевський.
Доповнення
Раніше повідомляли, що на Херсонщині окупанти готують референдум щодо створення "ХНР".
Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук застерегла представників місцевої влади від будь-яких форм співпраці з окупантами та пообіцяла дуже швидку і жорстку реакцію на подібні випадки.