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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60482 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти зняли український прапор із будівлі Херсонської ОДА

Окупанти зняли український прапор із будівлі Херсонської ОДА

Київ • УНН

 • 319494 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти зняли прапор України із будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив перший заступник голови – керівник виконавчого апарату обласної ради у Херсонській обласній раді Юрій Соболевський, передає УНН.

Цитата

“Орки таки зважилися зняти прапор України з будівлі Херсонської ОДА/ХОР. Їм не зрозуміти, що цей прапор у серці кожного херсонця, кожного українця. Все буде Україна!” - написав Соболевський.

Доповнення

Раніше повідомляли, що на Херсонщині окупанти готують референдум щодо створення "ХНР".

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук застерегла представників місцевої влади від будь-яких форм співпраці з окупантами та пообіцяла дуже швидку і жорстку реакцію на подібні випадки.

Українські Національні Новини

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