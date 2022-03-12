Верещук: Всем, кто попытается содействовать оккупантам в создании "ХНР" или других народных республик, будет очень больно

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"Сейчас оккупационные войска временно заняли территорию и пытаются установить свой политический порядок. Это незаконно, это не 2014 год. Имея опыт, мы будем действовать и поверьте - больно будет тем людям, которые подумали создать "ХНР" или еще какие - то "народные республики" на территории украинского государства", - сказала Верещук.

Напомним

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР".



