Верещук: Всем, кто попытается содействовать оккупантам в создании "ХНР" или других народных республик, будет очень больно
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предостерегла представителей местной власти от любых форм сотрудничества с оккупантами и пообещала очень быструю и жесткую реакцию на подобные случаи, сообщает УНН.
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"Сейчас оккупационные войска временно заняли территорию и пытаются установить свой политический порядок. Это незаконно, это не 2014 год. Имея опыт, мы будем действовать и поверьте - больно будет тем людям, которые подумали создать "ХНР" или еще какие - то "народные республики" на территории украинского государства", - сказала Верещук.
Напомним
Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР".