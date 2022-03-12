Верещук: Всім, хто спробує сприяти окупантам у створенні "ХНР" або інших народних республік, буде дуже боляче
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук застерегла представників місцевої влади від будь-яких форм співпраці з окупантами та пообіцяла дуже швидку та жорстку реакцію на подібні випадки, повідомляє УНН.
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"Наразі окупаційні війська тимчасово зайняли територію та намагаються встановити свій політичний порядок. Це незаконно, це не 2014 рік. Маючи досвід, ми діятимемо і повірте – боляче буде тим людям, які подумали створити "ХНР" чи ще якісь "народні республіки" на території української держави", - сказала Верещук.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Херсонщині готують референдум щодо створення "ХНР".