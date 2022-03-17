Оккупанты сняли украинский флаг со здания Херсонской ОГА

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“Орки таки решились снять флаг Украины со здания Херсонской ОГА/ХОР. Им не понять, что этот флаг в сердце каждого херсонца, каждого украинца. Все будет Украина!" - написал Соболевский.

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Ранее сообщали, что в Херсонской области оккупанты готовят референдум о создании "ХНР".

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предостерегла представителей местной власти от любых форм сотрудничества с оккупантами и пообещала очень быструю и жесткую реакцию на подобные случаи.