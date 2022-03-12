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Российские оккупанты в Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР" - депутат облсовета

Киев • УНН

 • 177387 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Херсонской области готовят референдум по созданию "ХНР". Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"В Херсонской области готовят референдум о создании ХНР. Оккупанты звонят депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался", - написал Хлань.

Добавим

Он также обратился ко всем депутатам Херсонского областного совета.

"Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР! Все государство будет смотреть на вас и никаких оправданий сотрудничеству с оккупантами быть не может! Не поверю, что вам будет хуже чем обычным людям Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум, Гостомеля которые уже две недели переносят нечеловеческие страдания, но не сдаются!" - отметил депутат.

Хлань также призвал коллег "войти в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения".

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