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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти на Херсонщині готують референдум щодо створення "ХНР" - депутат облради

Російські окупанти на Херсонщині готують референдум щодо створення "ХНР" - депутат облради

Київ • УНН

 • 177388 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. На Херсонщині готують референдум щодо створення "ХНР". Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"На Херсонщині готують референдум щодо створення ХНР. Окупанти телефонують депутатам Херсонської Обласної ради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився", - написав Хлань.

Додамо

Він також звернувся до всіх депутатів Херсонської обласної ради.

"Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього. Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР! Вся держава буде дивитись на вас і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може! Не повірю, що вам буде гірше ніж звичайним людям Маріуполя, Чернігова, Харкова, Сум, Гостомеля які вже два тижні переносять нелюдські страждання, але не здаються!" - зазначив депутат.

Хлань також закликав колег "увійти в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам'ятати наступні покоління".

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