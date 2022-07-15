Российские оккупанты сбежали из здания Херсонской ОГА - депутат облсовета Хлань
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что российские захватчики покинули здание ОГА, передает УНН.
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По словам Хланя, среди оккупантов и коллаборантов господствует паника.
"Два "правительства" (прим. - коллаборантов и оккупантов) эвакуировались из здания ОГА, хотя в последнее время они там располагались, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность. Но последние два дня их уже нет, они где-то расположились в других местах. Кстати, есть сообщение, что "правительство фсбшников" вообще скрывается сейчас в больницах, чтобы использовать, как живой щит, больных людей", – рассказал он.
По его мнению, это все означает, что планы оккупантов на проведение "референдума" на Херсонщине провалились.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации.