Российские оккупанты сбежали из здания Херсонской ОГА - депутат облсовета Хлань

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По словам Хланя, среди оккупантов и коллаборантов господствует паника.

"Два "правительства" (прим. - коллаборантов и оккупантов) эвакуировались из здания ОГА, хотя в последнее время они там располагались, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность. Но последние два дня их уже нет, они где-то расположились в других местах. Кстати, есть сообщение, что "правительство фсбшников" вообще скрывается сейчас в больницах, чтобы использовать, как живой щит, больных людей", – рассказал он.

По его мнению, это все означает, что планы оккупантов на проведение "референдума" на Херсонщине провалились.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации.