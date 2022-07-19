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ВСУ ударили по военной базе рашистов возле Антоновского моста в Херсоне – Хлань

ВСУ ударили по военной базе рашистов возле Антоновского моста в Херсоне – Хлань

Киев • УНН

 • 1088355 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире украинского телемарафона, информирует УНН.

Цитата

"Есть точное попадание возле Антоновского моста, а именно за Антоновским мостом, между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, военное подразделение, которое занимается охраной и выступает мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - рассказал Хлань.

Детали

По словам советника главы ОВА, возле моста поднимается черное облако дыма.

"Это было точечное уничтожение именно военного расположения орков возле Антоновского моста", - добавил Хлань.

Добавим

Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщало о взрыве в Херсоне.

"Перед Антоновским мостом в Херсоне у орков зажигают "Селитра и Хлопок". Слышна детонация "гуманитарки". москальня оживилась и носится туда-сюда, потому что нечего жарить мясо возле БК", - говорится в сообщении.

Напомним

В поселке Новая Маячка Херсонской области ВСУ уничтожили штаб и казармы российских оккупантов.

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