Оккупантов в Херсонской области отрезают от снабжения: попали в Дарьевский мост через Ингулец
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Российских оккупантов в Херсонской области отрезают от снабжения - после поражения Антоновского моста теперь попали в Дарьевский мост через реку Ингулец. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает УНН.
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«Сегодня утром, как всегда с хирургической точностью, ВСУ попали в Дарьевский мост через Ингулец. Это — продолжение операции по отрезанию херсонской группировки россиян от снабжения», - написал Хлань в Facebook.
Детали
Он отметил, что каждый мост — это слабое место в логистике, и Вооруженные силы искусно разрушают вражескую систему.
«Это еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении», - отметил Хлань.
Дополнение
19 июля Хлань сообщал, что нанесен удар по базе российских оккупантов в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.
И.о. начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сообщал, что в Херсоне после точных ударов по Антоновскому мосту оккупанты рассматривают возможность наведения понтонной переправы.
Разведка Минобороны Великобритании отметила, что контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в мсходе боевых действий в Херсонском регионе.