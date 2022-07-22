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Окупанти не виключають понтонну переправу після ударів ЗСУ по Антонівському мосту - ОВА

Окупанти не виключають понтонну переправу після ударів ЗСУ по Антонівському мосту - ОВА

Київ • УНН

 • 180212 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У Херсоні після влучних ударів по Антонівському мосту окупанти розглядають можливість наведення понтонної переправи. Про це інформує в.о. начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, пише УНН.

Цитата

"У Херсоні після влучних ударів ЗСУ по Антонівському мосту окупанти розглядають можливість наведення понтонної переправи. Для цього вони провели обстеження кількох ділянок Дніпра", - написав Бутрій в Telegram.

Деталі

Окрім цього, на Херсонщині, за даними Бутрія, окупаційна "влада" оголосила введення нових тарифів за оплату житлово-комунальних послуг. Таке “розпорядження”, підписане колаборантом сальдо – є фейковим. Постачальники й розподільчі компанії працюють за українським законодавством, тому за послуги треба сплачувати на дійсні українські реквізити підприємств, наголосив керівник ОВА.

Також окупанти продовжують нищити Бериславський район. 18 липня обстріляли Нововоронцовку, Старосілля та Урожайне. Дві жінки отримали поранення різних ступенів тяжкості. Ворожими снарядами зруйновано житлові будинки та господарські споруди. Також відбулося загоряння посівів пшениці загальною площею 25 га. За цими фактами Херсонська обласна прокуратура розслідує 4 кримінальні провадження.

Доповнення

19 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що українські військові завдали удару по базі російських окупантів у районі Антонівського моста у тимчасово захопленому Херсоні.

Розвідка Міноборони Великої Британії зазначила, що контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонському регіоні.

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