Оккупанты не исключают понтонную переправу после ударов ВСУ по Антоновскому мосту - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Херсоне после точных ударов по Антоновскому мосту оккупанты рассматривают возможность наведения понтонной переправы. Об этом информирует и.о. начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий, пишет УНН.
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"В Херсоне после точных ударов ВСУ по Антоновскому мосту оккупанты рассматривают возможность наведения понтонной переправы. Для этого они провели обследование нескольких участков Днепра", - написал Бутрий в Telegram.
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Кроме этого, в Херсонской области, по данным Бутрия, оккупационная "власть" объявила введение новых тарифов за оплату жилищно-коммунальных услуг. Такое “распоряжение”, подписанное коллаборантом сальдо – является фейковым. Поставщики и распределительные компании работают по украинскому законодательству, поэтому за услуги нужно оплачивать на действительные украинские реквизиты предприятий, подчеркнул руководитель ОВА.
Также оккупанты продолжают уничтожать Бериславский район. 18 июля обстреляли Нововоронцовку, Староселье и Урожайное. Две женщины получили ранения разных степеней тяжести. Вражескими снарядами разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Также произошло возгорание посевов пшеницы общей площадью 25 га. По этим фактам Херсонская областная прокуратура расследует 4 уголовных производства.
Дополнение
19 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.
Разведка Минобороны Великобритании отметила, что контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонском регионе.