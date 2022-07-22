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Оккупанты не исключают понтонную переправу после ударов ВСУ по Антоновскому мосту - ОВА

Оккупанты не исключают понтонную переправу после ударов ВСУ по Антоновскому мосту - ОВА

Киев • УНН

 • 180210 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Херсоне после точных ударов по Антоновскому мосту оккупанты рассматривают возможность наведения понтонной переправы. Об этом информирует и.о. начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий, пишет УНН.

Цитата

"В Херсоне после точных ударов ВСУ по Антоновскому мосту оккупанты рассматривают возможность наведения понтонной переправы. Для этого они провели обследование нескольких участков Днепра", - написал Бутрий в Telegram.

Детали

Кроме этого, в Херсонской области, по данным Бутрия, оккупационная "власть" объявила введение новых тарифов за оплату жилищно-коммунальных услуг. Такое “распоряжение”, подписанное коллаборантом сальдо – является фейковым. Поставщики и распределительные компании работают по украинскому законодательству, поэтому за услуги нужно оплачивать на действительные украинские реквизиты предприятий, подчеркнул руководитель ОВА.

Также оккупанты продолжают уничтожать Бериславский район. 18 июля обстреляли Нововоронцовку, Староселье и Урожайное. Две женщины получили ранения разных степеней тяжести. Вражескими снарядами разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Также произошло возгорание посевов пшеницы общей площадью 25 га. По этим фактам Херсонская областная прокуратура расследует 4 уголовных производства.

Дополнение

19 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.

Разведка Минобороны Великобритании отметила, что контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонском регионе.

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