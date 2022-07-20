В боях за Херсонскую область ключевая роль у мостов через Днепр – британская разведка

Детали

«19 июля 2022 года власти оккупированного россией Херсона сообщили, что украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Посты в социальных сетях показали явные боевые повреждения проезжей части моста. По всей вероятности, мост остается пригодным для использования, но это ключевая уязвимость для российских сил», - говорится в сообщении.

Сообщается, что это один из лишь двух пунктов пересечения через Днепр, через которые россия может поставлять или вывести свои войска с территории, которую она оккупировала к западу от реки.

«В эту территорию входит политически и символически важный для россии город Херсон. Нижнее течение Днепра является естественным барьером с обычной шириной водного пути около 1000 м. Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в регионе», - отметили в британской разведке.

Кроме того, сообщается, что россия продолжает добиваться минимальных успехов в своем наступлении на Донбассе, украинские силы удерживают линию.

Дополнение

Херсонский депутат Сергей Хлань сообщал, что украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.