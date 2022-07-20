У боях за Херсонщину ключова роль у мостів через Дніпро - британська розвідка

Деталі

«19 липня 2022 року влада окупованого росією Херсона повідомила, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. Пости в соціальних мережах показали явні бойові пошкодження проїжджої частини мосту. Цілком імовірно, що міст залишається придатним для використання, але це ключова вразливість для російських сил», - йдеться в повідомлені.

Повідомляється, що це один із лише двох пунктів перетину через Дніпро, через які росія може постачати або вивести свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки.

«У цю територію входить політично і символічно важливе для росії місто Херсон. Нижня течія Дніпра є природним бар’єром із звичайною шириною водного шляху близько 1000 м. Контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у тому, як завершаться бойові дії у регіоні», - зазначили в британській розвідці.

Окрім того, повідомляється, що росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі, українські сили утримують лінію.

Доповнення

Херсонський депутат Сергій Хлань повідомляв, що українські військові завдали удару по базі російських окупантів в районі Антонівського мосту в тимчасово захопленому Херсоні.