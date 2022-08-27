Ще мінус один: українські зенітники "приземлили" рашистський вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українські військові знищили ще один ворожий вертоліт та три безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"За добу 26 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено вертоліт (тип встановлюється) та три БпЛА оперативно-тактичного рівня", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
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Повідомляється, що авіація Повітряних Сил б’є по окупантах на різних напрямках.
"Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів", - зазначили у ПС ЗСУ.
Доповнення
Українські захисники посилили вогневий контроль над Дар'ївським мостом на Херсонщині та зупинили його експлуатацію. Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки, зауважили в ОК "Південь".