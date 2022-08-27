ЗСУ уразили ворожі системи ППО, опорні пункти, склади боєприпасів та живу силу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Тактична авіація України в Херсоні уразила засоби ворожої протиповітряної оборони, а також скупчення живої сили і техніки в Новопетрівці й Ольгиному. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не має. О півдні диверсійно-розвідувальна група ворога, в кількості близько 10 осіб, спробувала провести штурмові дії на напрямку Добропілля - Добрянка. Успіху не мала, відійшла. В решті дій превалює тактика дистанційних обстрілів та авіаційних ударів. Протягом дня нанесено один ракетний та чотири авіаційних удари.
По Миколаєву ворог випустив 2 реактивних снаряди з системи залпового вогню “Смерч”. Влучено по відкритих поверхнях за містом. Втрат та руйнувань немає. Вздовж лінії зіткнення відпрацювала ворожа штурмова авіація і гелікоптери. Без наших втрат.
Натомість наша тактична авіація уразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт в Новопетрівці та скупченя ворожої живої сили і техніки там же, й в Ольгиному.
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають 24 рашисти, 2 РСЗВ "Смерч", 3 самохідні гармати “Гіацинт”, самохідну гармату артилерії “Піон”, самохідну артилерійсько-мінометну установку “Нона”, 5 одиниць броньованої і автотехніки. В районі Інженерного і Чорнобаєвки знищено склади з боєприпасами.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 46 250 осіб, 1936 танків та сотень одиниць військової техніки.