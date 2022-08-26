Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 46 тисяч

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 46 250 осіб, 1936 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.