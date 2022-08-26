Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 46 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 46 250 осіб, 1936 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 46 250 (+400) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1936 (+7),
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- бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6),
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- артилерійських систем – 1040 (+3),
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- РСЗВ - 272 (+0),
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- засобів ППО - 148 (+0),
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- літаків – 234 (+0),
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- гелікоптерів – 202 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6),
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- крилатих ракет - 196 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2),
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- спеціальної техніки - 99 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомив Генштаб.
Доповнення
Біля Соледара, Бахмута та Кодеми російські загарбники вели наступальний бій, успіху не мали.