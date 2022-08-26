Біля Соледара, Бахмута та Кодеми окупанти вели наступальний бій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми російські загарбники вели наступальний бій, успіху не мали. Про це інформує УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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"На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав", - йдеться в повідомленні.
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На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.