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На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій - Генштаб

Деталі

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Із ствольної артилерії ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури біля сіл Шалигіне, Шевченкове та Катеринівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії об’єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка. Продовжив активно задіювати БпЛА для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

На Слов’янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури із артилерійських систем неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівко, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника продовжували вогневе ураження територій біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.

На Запорізькому напрямку ворог із наявного озброєння обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогірʼя, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Миколаєва, Олександрівки та ще двадцяти населених пунктів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання російських окупантів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

"Українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці. Віримо у ЗСУ! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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