Авіація ЗСУ завдала удари по засобах ППО окупантів у Херсоні

Деталі

Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли із ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари, інформує ОК "Південь".

Протягом дня штурмовою авіацією та гелікоптером ворог наніс п’ять ударів по наших позиціях вздовж лінії бойового зіткнення.

Без наших втрат.

Реактивними системами залпового вогню “Ураган” надвечір ворог вдарив по Березнегуватській громаді. Влучання по сільськогосподарських площах. Без людських втрат.

Нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.

В ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Доповнення

Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до 2 – надводного та підводного – а відповідно і кількість "Калібрів" до 12.