Авиация ВСУ нанесла удары по средствам ПВО оккупантов в Херсоне

Детали

Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяет авиацию и ракетные удары, сообщает ОК "Юг".

В течение дня штурмовой авиацией и вертолетом враг нанес пять ударов по нашим позициям вдоль линии боевого столкновения.

Без наших потерь.

Реактивными системами залпового огня “Ураган” к вечеру враг ударил по Березнеговатской общине. Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без человеческих утрат.

Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.

В ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Дополнение

Штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей до 2 – надводного и подводного – а соответственно и количество "Калибров" до 12.