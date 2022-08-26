Авиация ВСУ нанесла удары по средствам ПВО оккупантов в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов оккупантов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяет авиацию и ракетные удары, сообщает ОК "Юг".
В течение дня штурмовой авиацией и вертолетом враг нанес пять ударов по нашим позициям вдоль линии боевого столкновения.
Без наших потерь.
Реактивными системами залпового огня “Ураган” к вечеру враг ударил по Березнеговатской общине. Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без человеческих утрат.
Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.
В ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.
Дополнение
Штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей до 2 – надводного и подводного – а соответственно и количество "Калибров" до 12.