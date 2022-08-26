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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Авиация ВСУ нанесла удары по средствам ПВО оккупантов в Херсоне

Киев • УНН

 • 173236 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов оккупантов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ нанесла удары по средствам ПВО оккупантов в Херсоне

Детали

Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяет авиацию и ракетные удары, сообщает ОК "Юг".

В течение дня штурмовой авиацией и вертолетом враг нанес пять ударов по нашим позициям вдоль линии боевого столкновения.

Без наших потерь.

Реактивными системами залпового огня “Ураган” к вечеру враг ударил по Березнеговатской общине. Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без человеческих утрат.

Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.

В ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Дополнение 

Штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей до 2 – надводного и подводного – а соответственно и количество "Калибров" до 12.

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