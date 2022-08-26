Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до 2 – надводного та підводного – а відповідно і кількість "Калібрів" до 12. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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"Тим не менш, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності. Пам’ятайте про обов’язковість дотримання заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте пильними та розсудливими, не випробовуйте долю в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки достовірні", - йдеться в повідомленні.
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Чотири російські військові кораблі помічені в морі біля Південного берега Криму.